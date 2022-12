El Pibe reveló su secreto para aguantar tanta ‘pata’ en los partidos

Carlos El Pibe Valderrama reveló en Blog Deportivo de BLU Radio su secreto para soportar las feroces arremetidas en la cancha, que a lo largo de su vida debió sufrir con especial intensidad debido a su gran talento.

“En la Selección me expulsaron una sola vez y eso que cuando me lesionaron”, recordó El Pibe.

Según el jugador samario, la principal fortaleza a la hora de sufrir los ataques en el campo eran sus propios compañeros de la Selección.

“A mí me pegaban y yo miraba para atrás y Chico Pérez me decía, no te vayas a hacer expulsar. Leonel también me decía, no digas nada que yo después me la desquito”, relató.

“A mí me decían, mono tranquilo, te necesitamos y me calmaba”, agregó.

La anécdota de 10 eterno de la Selección Colombia se dio a propósito de la brutal entrada de Javier López a Jarlan Barrera en el duelo Santa Fe versus Junior por la Copa Sudamericana. Por los hechos, el cadenal López fue expulsado luego de una revisión del VAR.

“Yo siempre le he dicho al muchacho [Jarlan Barrera], usted está en una osición que le van a pegar, usted párese, sacuda la pierna y eche pa’lante”, contó Valderrama.

Escuche al Pibe Valderrama:

