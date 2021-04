El Real Madrid no me dejó salir: James reveló que estuvo a punto de fichar con el Atlético de Madrid

James Rodríguez reveló que estuvo a punto de fichar por el Atlético de Madrid en 2020, pero las cosas no se dieron porque, según dijo, el Real Madrid no le permitió su salida.

"El año pasado en el Real Madrid jugué poco, cuando decidí salir del Bayern Múnich ya tenía algo con otro club, prácticamente estaba hecho, pero el Real Madrid no me quiso dejar salir", confesó en una entrevista con ESPN en la que confirmó que ese club era el Atlético de Madrid.

El centrocampista aseguró que incluso tuvo conversaciones con el entrenador del Atleti, Diego Simeone, quien le dijo que "era un jugador súper importante, que podía jugar con él y que había visto que estaba bien".

"Yo le dije que bueno, que estaba listo, pero pasó todo esto y el Real Madrid a mí no me dejó salir", relató.

Sobre su paso por el equipo merengue, reconoció que con Zinedine Zidane sabía que "no iba a jugar mucho" y aceptó que no fue un año bueno.

"Ahora que estoy con el Everton quería venir a jugar, quería venir a demostrar que estoy intacto y creo que cuando he hecho las cosas bien, cuando he jugado bien, creo que he estado a un nivel bueno", se sinceró.

El colombiano no se guardó los elogios para el nuevo seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, de quien dijo que "es un gran tipo, una gran persona y un gran entrenador".

Dijo que los jugadores que son habituales en la selección deben ayudarle "para que se le haga mucho más fácil todo".

El exjugador del Banfield, el Oporto y el Bayern Múnich dijo que en el equipo colombiano "hay calidad" para "ir a la Copa del Mundo y ganar la Copa América".

"Los jugadores en Colombia estamos capacitados para todo eso, pero hay que creer en todas estas estás cosas. Hay mucha calidad", aseguró.

"Esta generación nos merecemos llegar a alguna final y poder ganarla. Hemos estado cerca y siempre falta algo, hay que prepararse para todo eso", puntualizó.