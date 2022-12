El Real Madrid termina segundo de grupo tras empatar con Borussia Dortmund (2-2)

El Real Madrid no solo tenía en juego ante el Borussia Dortmund la primera plaza de su grupo en la Liga de Campeones. También tenía a la vista esa marcar inalcanzable desde hace 27 años y que rozó el Real Madrid de Carlo Ancelotti, que se frenó en un partido ante el Barcelona para quedarse a un paso.



Aquel Real Madrid de Beenhakker acumuló 25 victorias y 9 empates, mientras que Zidane ha igualado ese registro con 25 partidos ganados y 9 empates. El 2-2 ante el Borussia Dortmund no le dio esa pequeña superioridad que sí consiguió con los goles: 95 a favor y 32 en contra por los 86 que marcó aquel Real Madrid de la "Quinta del Buitre", que recogió la pelota de su red en 35 ocasiones.



Ahora, el Real Madrid de Zidane tiene a la vista otros registros. El siguiente en la lista de partidos sin perder es el Barcelona de Luis Enrique, que acumuló 39 encuentros invicto. Con 40, está el Nottingham Forest de Brian Clough, que sumó esa cifra entre 1977 y 1978.



El récord absoluto es más reciente. Lo tiene el Juventus que entrenó Antonio Conte, que entre 2010 y 2011 alcanzó los 43 duelos sin perder y acabó esa temporada invicto en la Serie A. Sin embargo, en aquel curso, no jugó competiciones europeas.



Zidane no pierde un partido desde la derrota ante el Wolfsburgo el 5 de abril de 2016 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Aquel día, perdió 2-0 y, desde entonces, el Real Madrid dirigido por el técnico francés no ha vuelto a ser derrotado.