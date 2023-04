“El reconocimiento facial en los estadios es una necesidad”: exministra María Isabel Urrutia

Este jueves pasó por los micrófonos de Blog Deportivo la exministra del Deporte María Isabel Urrutia , quien habló sobre la reciente violencia que se está presentando en los estadios del país y la insistencia de algunos directivos en la implementación de herramientas de identificación facial.

De hecho, fue la misma María Isabel Urrutia, mientras estuvo al frente de la cartera, quien impulsó la continuidad de ese proyecto. Sin embargo, a la exdeportista la acusaron de corrupción por continuar con el tema que quedó establecido en el Gobierno de Iván Duque.

“Estoy contenta porque las cosas se hicieron bien. El Gobierno de Iván Duque estableció el 4 de agosto que se debía hacer y se dejó la asignación presupuestal, lo único que yo hice fue implementarlo, pero eso generó un tema de corrupción; ese es un proyecto que debe valer 30.000 o 40.000 millones de pesos, lo que yo invertí fueron 3.000 millones de pesos”, dijo.

Urrutia insistió en que este proyecto del reconocimiento facial es algo que se debe implementar en todo el mundo y que el reconocimiento facial en Colombia ya existe, pero no se ha implementado.

“Les voy a dar un ejemplo, el señor que le pegó al jugador de Millonarios en Ibagué terminó condenado y no debería poder entrar a estadios de fútbol durante seis años, pero como no tenemos el reconocimiento facial, el señor sigue entrando a los estadios de fútbol y no se puede saber a qué estadios entra”, expresó.

Por otro lado, Urrutia enfatizó sobre la importancia de sacar adelante este tipo de proyectos porque el fútbol es para que toda la familia pueda asistir a los estadios y que no se le tenga que pagar a un pequeño grupo de personas para que garanticen un entorno tranquilo y en paz.

Por último, la exministra dijo que se encuentra a la espera de que la Procuraduría tome una decisión sobre el caso en el que se encuentra envuelta por presunta corrupción y afirmó que todo se trató de un “chisme que dijo un medio de comunicación”.

