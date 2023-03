Fiscalía abre indagación contra exministra del Deporte María Isabel Urrutia

La Fiscalía General de la Nación decidió abrir una indagación por las presuntas irregularidades que se habrían presentado durante las recientes semanas, por cuenta de la firma de los contratos que hizo la exministra del Deporte María Isabel Urrutia.

La decisión se tomó luego de que el pasado 7 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, declarara insubsistente a la exministra del Deporte Urrutia por haber firmado contratos después de pedirle su renuncia el pasado 3 de marzo.

Recientemente, se conoció que el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, le puso la lupa a los contratos que firmó la exministra y pidió que fueran investigados por la Fiscalía General de la Nación.

En su momento, el secretario informó que, de los 206 contratos firmados, al menos 106 que están por prestación de servicios, desde el 1 de enero hasta el 6 de marzo, tienen objetos contractuales iguales, es decir, que están duplicados.

La investigación del caso está en manos de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien revisara todos los documentos que firmó la exministra del Deporte María Isabel Urrutia.

Polémica por contratos

La medallista olímpica admitió que sí firmó 260 contratos, que, explicó, ya se venían adelantando desde antes, pues los recursos se los habilitaron hasta el 15 de febrero de 2023, según dijo: “Pero yo ya venía haciendo los estudios de esas prestaciones de servicio. No estaba haciendo nada irregular”.

“Son 260, donde están incluidas las 74 federaciones que tenían que salir a competir. Yo le di la plata directamente a las federaciones y no como se hacía antes, que se pasaba al Comité Olímpico (…) Hicimos el estudio previo de los contratistas, no vienen de María Isabel, fue gente que presentó su hoja de vida, lo revisamos, no ha habido malversación de los fondos”, añadió Urrutia.

“No hubo corrupción”

La ahora exministra señaló que, incluso, había contratos de 20 y 15 millones de pesos, contratos “que ganaban más que el ministro de Deporte, contratos por encima”. En ese sentido, recalcó que por su parte “jamás hubo corrupción en el ministerio”.