"Tenía que firmarlos": María Isabel Urrutia admite que firmó 260 contratos tras salida de MinDeporte

“No me sacaron por corrupción”, insistió la saliente ministra de Deporte María Isabel Urrutia , quien le respondió al presidente Gustavo Petro luego de que la declara insubsistente por supuestas actuaciones indebidas con el presupuesto que manejaba en la cartera.

Las razones del jefe de Estado se dan una semana después de que, en una alocución, anunciara que salían del Gobierno los ministros de Educación , Cultura y Deporte. En diálogo con Mañanas Blu, Urrutia aseguró que “no ha habido malversación de los fondos del ministerio”.

Polémica por contratos

La medallista olímpica admitió que sí firmó 260 contratos, pero que, explicó, ya se venían adelantando desde antes, pues los recursos se los habilitaron hasta el 15 de febrero de 2023, según dijo: “Pero yo ya venía haciendo los estudios de esas prestaciones de servicio. No estaba haciendo nada irregular”.

“Son 260, donde están incluidas las 74 federaciones que tenían que salir a competir. Yo le di la plata directamente a las federaciones y no como se hacía antes, que se pasaba al Comité Olímpico (…) Hicimos el estudio previo de los contratistas, no vienen de María Isabel, fue gente que presentó su hoja de vida, lo revisamos, no ha habido malversación de los fondos”, añadió Urrutia.

“No hubo corrupción”

La ahora exministra señaló que, incluso, había contratos de 20 y 15 millones de pesos, contratos “que ganaban más que el ministro de Deporte, contratos por encima”. En ese sentido, recalcó que por su parte “jamás hubo corrupción en el ministerio”.

“Traté de acabarla, pero me equivoqué”, puntualizó en Blu Radio.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu: