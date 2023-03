Alejandro Gaviria sobre último encuentro con Petro: "No revisitamos las causas de mi salida"

El exministro de Educación Alejandro Gaviria afirmó este miércoles que se siente tranquilo luego de su salida del Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la polémica por sus constantes reparos a la reforma a la salud y el debate por la filtración de un documento en el que varios ministros también hicieron observaciones a esta iniciativa.

Gaviria reiteró que el país siempre conoció sus opiniones sobre la reforma a la salud y manifestó desconocer cuál fue la causa directa o indirecta de su salida del ministerio.

Insistió en que el sistema de salud debe seguir siendo mixto al igual que el modelo de aseguramiento, como fue concebido en la Ley 100 de 1993, con los ajustes en la periferia del país.

Además, relató que su último encuentro - tras su salida del gabinete - con el presidente Gustavo Petro fue en un almuerzo en el que prevaleció el tono cordial y amable.

"No revisitamos las causas de mi salida, hablamos de las reformas en general, un poco de la reforma a la salud, de lo que viene para el país. Le hice un comentario sobre las clases medias, pero en general fue una conversación académica", precisó.

El exministro agregó: "He aprendido mucho, mi paso por la política fue enriquecedor y yo decidí y no me arrepiento practicar lo que he predicado siempre. Esto es la importancia en cualquier de democracia, de acuerdos parciales de personas que piensen diferente”.

"Si uno puede revisitar la vida con la información que tenía en ese momento cuando tome la decisión de entrar al Gobierno, yo creo que tomaría la misma decisión", concluyó Alejandro Gaviria.

