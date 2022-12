El ‘tatequieto’ de Cristiano Ronaldo ante posible llegada de Neymar a Real Madrid

Al conseguir su quino Balón de Oro, Cristiano Ronaldo se pronunció, lanzando un duro mensaje a las directivas del club, con respecto a los rumores que circulan sobre la posible llegada de Neymar para reemplazarlo.

"Si es posible, me gustaría mucho retirarme en el Real Madrid. Yo lo que hago es hablar en el campo. Hago mi trabajo dentro del campo y eso no depende de mí. Si es posible, me gustaría. Ya veremos”, dijo Cristiano.

"Yo hablo dentro del campo, es mi trabajo, intento dar lo mejor y que la gente disfrute con mi fútbol. Me siento motivado para jugar, entrenar y disfrutar del fútbol que es lo que más me gusta", agregó.

El astro del fútbol aprovechó para recalcar que es el mejor jugador de la historia, como ya lo había mencionado al ganar e igualar a Messi en el número de balones de oro. "Los números no engañan, hablan por sí solos. Estoy muy feliz, sigo motivado para seguir ganando cosas a nivel colectivo e individual", aseguró.

