En Boca todo puede pasar: ‘Patrón’ Bermúdez sobre posible partida de colombianos

Tras el triunfo de Boca este domingo en el superclásico argentino ante River Plate, Jorge ‘El patrón’ Bermúdez, exvolante ‘xeneize’ analizó en El Camerino el buen momento de los colombianos en el equipo bonaerense.

Para Bermúdez fue un orgullo “el partido que jugó Fabra, Barrios, el buen comportamiento de Cardona, por el golazo porque es un gol de otro partido, porque puso por delante a Boca en un momento muy importante porque había acabado de suceder la expulsión del jugador de River”.

Sobre el golazo de tiro libre de Edwin Cardona, dijo que era “llamativo porque el gol que hice en 1999 también fue muy importante y también fui expulsado”, recuerda el ‘Patrón’, quien hasta este domingo era el único colombiano en marcar en un superclásico argentino con la camiseta de Boca.

Ante la posibilidad del regreso de Carlos Tévez a Boca y la situación que afrontaría Cardona ante ese fichaje, Bermúdez se mostró confiado al expresar que el equipo “no necesita a Tévez”.

“Ya lo trajeron, fue un tema más político que deportivo, yo creo que el equipo está muy bien en lo deportivo y no me sorprendería que vuelva por un tema político de nuevo, pero este equipo está demostrando que es muy importante en conjunto, está tomando una afinidad cada compañero y sería una lástima perder ese engranaje que está logrando”.

Para el exmediocampista, la realidad de Cardona es que “debe tomarse un tiempo prudencial para acomodarse a otro ritmo de juego (…) este partido le da tranquilidad para seguir creciendo y seguir encontrando el mejor nivel”.

Por la actualidad futbolística de los colombianos se han planteado en medios que podrían no llegar a la Copa Libertadores del próximo año pues saldrían del equipo en el mercado de invierno, algo que Bermúdez tampoco descarta: “En Boca todo es posible y un buen momento en Boca es una vitrina gigante que traspasa cualquier frontera. No estoy tan seguro de que vayan a estar los tres en el próximo torneo. Me parece que lo de Barrios es muy importante y lo de Fabra también”.

Respecto a Cardona, admitió que “de a poco va encontrando el camino (…) pero creo que lo más importante es lo que quiera el club, más allá de lo que quieran los jugadores, porque si el club tiene un proyecto serio de complemento a la hora de buscar la Copa Libertadores debería afianzar este plantel que tanta posibilidad en punta está buscando ahora en el torneo argentino y superioridad deportiva está consiguiendo”.

