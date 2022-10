Equipos colombianos ya conocen sus rivales en la Copa Sudamericana

De esta eliminatoria, que tendrá partidos de ida y vuelta, 22 clasificados para la segunda fase.



Será entonces cuando se sumarán otros 10 equipos provenientes de la Copa Libertadores, que junto con los clasificados de la primera fase se agruparan en otras eliminatorias de ida y vuelta.



El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, indicó que a partir de la celebración de este evento "la pelota ya echa a rodar" en la Copa Sudamericana, y recordó que la Copa Libertadores ya está en juego pendiente de disputar los partidos de ida de la segunda fase.



"La Sudamericana se convierte en la niña bonita de la Conmebol", destacó Domínguez.



La primera fase está compuesta por seis equipos de Argentina y Brasil y cuatro de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.



- Partidos de primera fase de Copa Sudamericana:



G1. Nacional de Potosí (BOL)-Sport Huancayo (PER)

G2. Deportivo Cali (COL)-Sportivo Luqueño (PAR)

G3. Club Petrolero(BOL)-Universidad Católica (ECU)

G4. Liga de Quito (ECU)-Defensor Sporting (URU)

G5. Everton (CHI)-Patriotas (COL)

G6. Estudiantes de Caracas (VEN)-Sol de América (PAR)

G7. Cerro Porteño (PAR)-Caracas (VEN)

G8. Deportivo Anzoategui (VEN)-Huracán (ARG)

G9. Oriente Petrolero (BOL)-Deportivo Cuenca (ECU)

G10. Corinthians (BRA)-Universidad de Chile (CHI)

G11. Independiente (ARG)-Alianza de Lima (PER)

G12. Ponte Petra (BRA)-Gimnasia y Esgrima de la Plata (ARG)

G13. Boston River (URU)-Comerciantes Unidos (PER)

G14. Juan Áurich (PER)-Arsenal (ARG)

G15. O'Higgins (CHI)-Fuerza Amarilla (ECU)

G16. Deportes Tolima (COL)-Bolívar (BOL)

G17. Palestino (CHI)-Atlético Venezuela (VEN)

G18. Sport Recife (BRA)-Danubio (URU)

G19. Racing de Avellaneda (ARG)-Águilas (COL)

G20. Cruzeiro (BRA)-Nacional (PAR)

G21. Defensa y Justicia (ARG)-Sao Paulo(BRA)

G22. Fluminense (BRA)-Liverpool(URU). EFE