¿Era sangre lo que tenía Nairo en el pecho al ganar la etapa? Esto dijo el colombiano

El colombiano Nairo Quintana voló en la etapa 18 del Tour de Francia este jueves y logró una importante victoria, que le da confianza para lo que viene y lo ubicó en el puesto 7 de la general a 3’ y 54’’ del líder.

En medio de la alegría del ciclista y la euforia de los colombianos cuando Nairo cruzó la meta, algo llamó la atención: el uniforme del boyacense tenía una mancha roja, similar al color de la sangre.

Sin embargo, al final de la carrera Nairo habló con Ricardo Orrego, periodista de BLU Radio y Noticias Caracol, y despejó las dudas. Se trató de un gel que consumió en medio de la etapa.

“No, no es sangre. Es un gel que me he comido y es de color rojo. Es un poco una anécdota, pero es eso”, fueron las palabras del hijo de Boyacá a la pregunta de Orrego.

Cabe explicar que el gel al que se refirió el pedalista colombiano es un método de alimentación de los ciclistas en medio de las etapas.

“Afortunadamente, parece que estoy bien y nos quedan un par de días para seguir luchando. Espero poder terminar el Tour con mucha más alegría”, agregó Quintana, quien alzó los brazos en su tercera etapa en un Tour.

Finalmente, ‘Nairoman’ agradeció el apoyo de todas aquellas personas que sin importar los malos momentos han estado ahí, dándole su aliento y su voz de fortaleza.

“Gracias a todos los que siempre me han acompañado y han estado conmigo. Para todos ellos es esta victoria”, puntualizó.

Escuche la entrevista con Nairo Quintana aquí: