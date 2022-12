Es difícil juzgar a Froome desde el lado del que no es deportista: Víctor Hugo Peña

Víctor Hugo Peña, exciclista colombiano, se refirió en El Camerino a la situación que vive actualmente Chris Froome tras exceder los límites permitidos de la sustancia salbutamol.

Publicidad

“En el grupo los ciclistas, yo creo que un 80 por ciento usan inhaladores para el asma, el corredor tiene que estar al 100 por ciento para correr, si está enfermo no sale”, indicó.

Para Peña nadie tiene autoridad moral para decir que un deportista se inventó el asma o se inventó un dolor: “quién va decir si el dolor existe o no”.

Publicidad

Insiste que es muy difícil juzgarlo desde el lado del que nunca fue deportista.

Publicidad

Le podría interesar: No tomé más de la cantidad permitida: Froome tras positivo por salbutamol

Manifestó que en la actualidad el movimiento que hay “por un ciclismo creíble tiene algunas críticas”.

Publicidad

“Porque no todos los equipos están involucrados, muchos no están de acuerdo en las normas y pedidos que se hacen, el solo hecho de que el SKY no pertenezca a este movimiento deja mucho qué decir”, sostuvo.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en al audio adjunto.