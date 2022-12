Es lo más importante de mi vida: Rigo sobre subcampeonato en Tour de Francia

El colombiano Rigoberto Urán, que se garantizó convertirse en el segundo colombiano que acaba segundo en el Tour de Francia, aseguró que ese puesto es lo más importante de su vida.

Publicidad

"Ha sido un Tour demasiado bueno para mí, he ganado una etapa. Pero acabar segundo es lo más importante de mi carrera deportiva", dijo el ciclista del Cannondale, que acabará la ronda gala a 54 segundos del ganador, el británico Chris Froome.

Urán afirmó que su segunda plaza también es buena para certificar el buen momento del ciclismo colombiano, que en los últimos años había tenido un hombre en el podium con Nairo Quintana.

Publicidad

"Colombia estaba acostumbrada con Nairo y vuelve a estar en el podium. Para el país es muy importante, se ratifica el buen ciclismo que tenemos en Colombia, hay mucho talento", dijo.

Publicidad

El colombiano indicó que pese a que tras haber logrado dos segundos puestos en el Giro de Italia no significaba que hubera perdido calidad.

"Siempre he estado igual, aunque a veces he tenido algunos problemas de salud. Pero cuando uno hace podium y luego acaba quinto o sexto es como si lo perdiera todo. En esta ocasión estuve bien, pude estar con los mejores", señaló.

Publicidad

Urán aseguró que era difícil ganar al británico Chris Froome porque su equipo, el Sky, tenía una gran fortaleza.

Publicidad

"No tengo ni idea si en el futuro podré ganarle. Este año tenían un equipo muy fuerte y han marcado la diferencia en muchas etapas. Controlaron el Tour de principio a fin", señaló el colombiano.

Urán destacó la grandeza de Froome, de quien recordó que "ha ganado cuatro Tours y tiene un palmarés muy grandes", pero dijo que las diferencias han sido muy pequeñas.

Publicidad

"El Tour lo perdí el primer día en el prólogo, porque en montaña no hubo muchas diferencias", señaló el ciclista, satisfecho con su rendimiento en la contrarreloj de 22,5 kilómetros de hoy en Marsella en la que, dijo, "todo podía pasar".

Publicidad

El ciclista señaló que prefiere mirar al futuro antes que al pasado y que ahora ya, conquistado el segundo puesto del podium, se centra en los próximos objetivos.

Le recomendamos: Rigo voló en la contrarreloj y es subcampeón del Tour de Francia

Publicidad

Además, en diálogo con Blu Radio y Caracol Televisión, dijo que él y su equipo sabían el rival que tenían y lo que se jugaban, pero el podio fue “más que suficiente, terminar en el podio del Tour es muy, muy bonito”.

Publicidad

“Realmente uno en ciertos momentos arriesga mucho, a veces quiere más de lo que puede. A veces pasan esas caídas, afortunadamente me salió bien y no fui al suelo. Luego se supo rematar, o no se supo, se llegó con lo último porque ahí en ese momento uno no sabe nada”, agregó el pedalista.

“Llevo todo este año, el equipo y mi familia veníamos trabajando. Obviamente cuando vienes a una carrera del Tour, que llevas dos años sin conseguir podio es difícil, pero bueno el equipo me dio la oportunidad de solamente trabajar para el Tour, concentrar todas las fuerzas”, agregó respecto a su preparación para la máxima competición del ciclismo mundial.