Es un goleador puro, pero no cobra penaltis: las dificultades de transferencia de Duván Zapata

Este lunes en Blog Deportivo hablamos sobre las dificultades que se han presentado en la transferencia de Duván Zapata a otros equipos.

Yo le preguntaba a uno de esos empresarios que nos dan las noticias, en donde puede termina Duván Zapata y él me dijo que cada año es más difícil la transferencia de Zapata por la plata que pide el Atalanta. Dijo Javier Hernández

Agregó que las dificultades son por dinero y, además, por la edad de Zapata, quien cumplió 30 años y los contratos deberían ser más cortos. "Me dice, es goleador y tiene un gran mérito porque es goleador puro, pero es un goleador que no cobra penaltis y para los directores técnicos el jugador que no cobra penaltis es uno que le tiene miedo al reto", afirmó Bonnet.

En toda la carrera deportiva de Zapata ha cobrado cinco penaltis, uno en Estudiantes y los otros cuatro en Italia.

Estos serían los detalles que revelan los empresarios sobre las dificultades que enfrenta el colombiano Duván Zapata a la hora de ser transferido a otro equipo.

