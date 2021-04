Es un grupo duro, quizás nos vean como el equipo más débil: Amaranto Perea sobre Libertadores

Amaranto Perea , técnico del Junior de Barranquilla, habló en Blog Deportivo sobre la clasificación del equipo ‘tiburón’ a la fase de grupo de la Copa Libertadores tras imponerse en el partido de vuelta 3-0 frente a Bolívar.

El estratega concluyó que aunque su equipo no jugó bien, se cumplió con el objetivo de acceder al torneo más importante en Sudamérica.

“Más allá del resultado, que era importante ganar, me parece que en el juego no estuvimos bien, no dábamos dos pases seguidos, nos costó mucho, pero también fue producto de una semana difícil”, aseguró.

Cabe destacar que Junior integrará el Grupo D de la Libertadores en el que está Independiente Santa Fe, Fluminense y River Plate.

“Nos ha tocado un grupo duro, como el año pasado, pero por algo la vida te entrega esas cosas. Quizás nos vean como el equipo más débil, pero es una oportunidad grande para competir y superar lo hecho en instancias anteriores”, agregó.

Motivación de enfrentar a River Plate

Perea afirmó que es una gran “responsabilidad y satisfacción” enfrentar a uno de los clubes más grandes de Argentina, teniendo en cuenta su pasado en Boca Juniors como jugador.

Clasificación a cuartos de final de la liga colombiana

Este fin de semana el Junior descansa en la última fecha del todos contra todos y depende de otros resultados para acceder a la siguiente fase.

“Nosotros debemos esperar que se den unos resultados, no podemos hacer más”, dijo.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: