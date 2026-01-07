Espeluznante hallazgo cerca al estadio dónde jugará Colombia en el Mundial 2026: estaba en bolsas

Arrancó el año 2026 y, con él, los amantes del fútbol entraron en modo Mundial. Muchos aficionados están atentos a lo que ocurra con sus selecciones y a las sedes que recibirán la ansiada Copa del Mundo.

Estados Unidos, Canadá y México serán los anfitriones del certamen mundialista. De hecho, el país azteca se convierte en el único en recibir en tres ocasiones un Mundial. Por ello, las sedes continúan en procesos de adecuación para recibir a los aficionados que esperan ver a sus selecciones levantar la gran copa.

De esa manera, durante los últimos meses, en territorio mexicano un hallazgo ha dado de qué hablar previo al certamen mundialista. En las cercanías del Estadio Akron de Guadalajara, en Jalisco, justo donde Colombia jugará uno de sus partidos, se han encontrado bolsas con restos humanos almacenados en bolsas de basura.

La situación ha encendido las alarmas por la crisis de seguridad que enfrenta el país, todo esto a escasos meses de que se dispute el Mundial. Desde Jalisco, casa de las Chivas de Guadalajara, varios colectivos se han manifestado y acusan al gobierno estatal y federal de no tener una respuesta efectiva frente a los criminales que siembran temor en la región.



Y es que los datos no son menores. Según el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, hasta septiembre de 2025 se habían encontrado al menos 456 bolsas con restos humanos en zonas cercanas al escenario deportivo, también conocido como el Estadio Chivas.

No sé como nadie está hablando de esto.



Encontraron en México MÁS DE 400 BOLSAS CON RESTOS HUMANOS en las cercanías del Estadio Akron, una de las sedes del Mundial 2026.



Sí, los estadios que serán sedes del mundial están rodeados de fosas clandestinas con restos humanos. Dios. pic.twitter.com/7zXdqmXLqS — Agustín Antonetti (@agusantonetti) November 21, 2025

Mundial 2026: Colombia jugará en Guadalajara

Un dato que genera preocupación, de cara a la inseguridad y la peligrosidad asociadas a la presencia de organizaciones criminales y narcotraficantes, es la falta de control por parte de las autoridades mexicanas, que no han logrado frenar a los grupos armados que generan temor entre los tapatíos.

Así mismo, la selección Colombia deberá disputar uno de sus juegos de la fase de grupos en este estadio. Los ‘cafeteros’ se enfrentarán en el terreno de juego al ganador del repechaje que disputan República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

El partido se jugará el próximo 23 de junio, desde las 9:00 de la noche, y será el segundo encuentro de Colombia en la Copa del Mundo. El debut será el 17 de junio frente a Uzbekistán, en el Estadio Ciudad de México, mientras que el tercer compromiso de la fase de grupos será ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, el 27 de junio, en el Estadio Miami, en Estados Unidos.