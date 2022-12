Esta Selección incluso es más completa que la del Mundial pasado: Iván Córdoba

Iván Ramiro Córdoba pasó por El Camerino para hablar de sus sensaciones con respecto a la Selección Colombia de cara al Mundial que inicia en los próximos días en Rusia.

Vea también: Iván Ramiro Córdoba lidera proyecto empresarial junto a Yepes y Ángel en Medellín

Publicidad

“La veo muy bien, así como pensábamos que la Selección pasada era muy completa, esta es aún más completa”, indicó.

Para Córdoba, “línea por línea Colombia tiene los jugadores que deben estar”.

También contó cómo fue la transición en su vida en el momento que decidió retirarse del fútbol.

“Cuando me retiré tuve la posibilidad de seguir con el equipo como team manager, no fue tan traumático el paso de no jugar a hacer un puesto de oficina, yo estaba mucho en el campo y en contacto con el equipo”, afirmó.

Publicidad

Aunque advirtió que sí cambia en algunos aspectos. “A uno le hace mucha falta la parte de lo que se vive en la cancha, el camerino, el sudor, todas esas situaciones que son muy intensas. El cuerpo y la mente lo sienten”.