Estoy feliz y orgulloso de mi participación: Luis J. Mosquera por diploma olímpico

Mosquera en diálogo con El Camerino de Blu Radio dijo que se siente orgulloso de su participación aunque confesó que un poco “aburrido” por no lograr la medalla de bronce. (Vea también: A un kilo del bronce: Luis Javier Mosquera obtiene diploma olímpico en pesas ).

“La preparación que tenía al principio no fue tan buena, a lo último sí fue excelente pero no me dio casi el tiempo para poder estar al nivel de los primeros. El otro año, en el nombre de Dios, voy a estar mejor”, dijo.

Mosquera aseguró que su próxima meta es Tokio: “tengo un sueño y no lo he podido cumplir, que es ser medallista olímpico”.

El deportista de 21 años peleó por la medalla de bronce, pero finalmente se ubicó en el cuarto lugar de la competencia en la categoría de hasta los 69 kilogramos.