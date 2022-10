Estoy muy cerca de ser nuevo jugador del Atlético Huila: Mayer Candelo

Mayer Candelo, quien cumplió 41 años el pasado 20 de febrero, confirmó en El Camerino que está muy cerca de llegar al Atlético Huila.



“La verdad no pensaba que iba a jugar más, me han ofrecido equipos de la B, me sentí muy feliz y orgulloso de esas invitaciones, pero no había podio decidir nada porque no sabía si retirarme, ahorita me salió la opción del Huila que está muy firme, estamos hablando de los números”, dijo.



El mediocampista que militó en el Deportivo Cali el torneo pasado, cree que la negociación va a llegar a buen puerto. “Solo es tiempo para cerrar”.



“Me gustó el proyecto que tienen, lo que piensan de mí, eso me gustó mucho. La invitación es que puedo ayudar a formar a los jóvenes, es algo que vengo haciendo en Cortuluá y Cali”, sostuvo.

Finalmente, expresó que se siente muy afortunado, pues pese a su avanzada edad, lo siguen teniendo en cuenta varios equipos del rentado colombiano.



“Que te llamen a tus 41 años a hacer parte de un equipo sabiendo que hay tanto jugador joven, me siento un bendecido que todavía quieran contar conmigo, es una bonita oportunidad para aprovecharla”, concluyó.



