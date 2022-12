EXCLUSIVO: Messi no se irá, la selección es él y diez más: Burruchaga

‘Burru’, como es conocido el ahora DT de Atlético Rafaela de la Primera División Argentina, dijo que “al perder al mejor jugador del mundo, al jugador indiscutible en todos lados menos acá, (Argentina) perdería mucho, es la bandera de este proceso, es el capitán, es el líder”.

“Lógicamente que en el fútbol se pueden lograr cosas sin Messi pero hoy por hoy perderlo a él sería lo más difícil para lo que se tiene que volver a lograr, que es un torneo importante. Sobre todo, ahorita viene Rusia 2018 y no tenerlo a Messi sería terrible”, agregó.

Burruchaga, sin embargo, dijo que en su opinión Messi no se retirará de la selección: “Creo que Messi va a seguir jugando para la selección, Messi necesita seguir jugando, nosotros necesitamos que Messi siga estando así que no creo que no podamos tener nuevamente a Messi en la selección en un tiempo”.

En cuanto a si Messi es el jugador más importante de la albiceleste, sin dudarlo indicó que sí, y recordó que “Carlos Bilardo, cuando arrancó el proceso de él en 1983 y en el momento en que dio la cinta a Maradona, fue muy claro en la selección diciendo siempre, con lógica razón, que el único titular era Maradona, los otros diez se ganarían un lugar”.

Así, Burru no duda al afirmar que “la selección es Messi más diez, Messi es el único insustituible, es el único jugador que no se puede prescindir, luego el resto sería mucho menos grave”.

Además, Burruchaga se refirió al audio viralizado de Maradona en que el ex 10 de la albiceleste critica a la selección argentina actual, la AFA y hasta a Agüero, evitando la polémica al declarar: “ya somos grandes, creo que no tenía que haberse salido de contexto. Estas cosas ocurren y no me parece tan grave lo que él dice”.