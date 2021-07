Falcao García habló sobre su ausencia en Copa América, Luis Díaz y Emiliano Martínez

En un en vivo por la plataforma Kwai, Radamel Falcao García habló sobre su ausencia en la Selección Colombia en la doble fecha de Eliminatoria Sudamericana y en la Copa América, en la que la 'Tricolor' obtuvo el tercer puesto.

“Terminé con un problema muscular en la pierna izquierda. No estaba en condiciones para una competencia como esta, no era lo ideal. Además, me podía exponer a empeorar la lesión. Lo más prudente era parar y recuperarme bien, pensando en la temporada que se viene”, afirmó.

El máximo goleador de la Selección resaltó el nivel de sus compañeros en la semifinal de la Copa América contra Argentina, aunque reconoció que se debe mejorar en crear y concretar las oportunidades de gol.

Colombia no fue menos que Argentina. Salió a buscar la victoria, puso en problemas a su rival. Eso muestra el carácter de los jugadores que, poco a poco, van creciendo en el equipo. Por ahí nos faltó hacer los goles que, en definitiva, dan las victorias explicó.

"Lo más importante era dejar buenas sensaciones en la Copa América y se logró. Se vienen las Eliminatorias y necesitamos llegar bien”, agregó.

Sobre los gestos y palabras de Emiliano Martínez manifestó que “son tácticas que se utilizan para desconcentrar al pateador" y que funcionó contra los jugadores de Colombia.

"Me ha pasado, no solo con el arquero, sino con los rivales que están detrás de uno. Intentan desconcentrarte. Son tácticas que utiliza el rival y le funcionó. Lo mejor que uno puede hacer es abstraerse”, mencionó.

Por otro lado, 'El Tigre' no fue ajeno al nivel de Luis Díaz , quien fue el goleador del torneo junto a Lionel Messi con cuatro anotaciones, y aseguró que su paso por el Porto lo ayudó a comprender mejor el fútbol.

“Muy contento por Luis. Tiene unas condiciones impresionantes. Creo que ir al Porto y estar en suelo europeo, le dio la capacidad para entender más el juego, sabe jugarlo y entiende qué se debe hacer en determinados momentos del partido”, comentó.

Escuche las declaraciones de Falcao García en el audio adjunto: