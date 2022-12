Falcao se perderá también el partido contra el Guingamp por lesión

Radamel Falcao García, que está en recuperación adaptada de una lesión en el isquiotibial derecho, según el servicio médico del club, no jugará el sábado contra el Guingamp en la jornada número 12 de la Ligue 1.



"Radamel Falcao está en recuperación adaptada y no está todavía disponible debido a su lesión en el isquiotibial derecho", indicó este viernes el Mónaco en su comunicado médico.



Falcao no juega desde el 21 de octubre, ante el Caen en la décima jornada francesa.



Tras esto, peligra la convocatoria del ‘Tigre’ a la Selección Colombia, que debe salir este viernes, para los partidos amistosos ante Corea del Sur (10 de noviembre) y China (14 de noviembre).



El técnico del Mónaco Leonardo Jardim también confirmó las ausencias de Djibril Sidibé (pubis), Thomas Lemar (hombro derecho), Térence Kongolo (rodilla izquierda) y Soualiho Meité (aductor derecho).





