Falcao sí fue convocado a Selección Colombia, pero él no se sentía bien físicamente: Blog Deportivo

El periodista Nelson Ascencio contó en Blog Deportivo que Radamel Falcao García sí fue convocado por Reinaldo Rueda a la Selección Colombia para la doble fecha de la jornada de Eliminatoria Sudamericana rumbo a Qatar 2022.

“Me contaron que Falcao sí fue convocado a la Selección colombiana . Reinaldo Rueda dialogó en un par de ocasiones con el jugador, porque primero es el referente de Colombia y es el máximo artillero con 35 goles, y quería que viniera al grupo, así no estuviera en condiciones físicas. La parte motivacional y el liderazgo sirve”, contó.

Sin embargo, el goleador histórico de la Selección Colombia reconoció que no estaba en plenitud de condiciones para estar en el equipo nacional y ocupar el cupo de otro compañero.

“El propio Falcao le pidió que no lo convocara porque no se sentía en las condiciones necesarias, dice que físicamente no estaba bien y venía de recuperarse de una fractura que sufrió en la cara en un entrenamiento”, agregó.

De esta manera, ‘El Tigre’ piensa en recuperarse plenamente para asumir una nueva temporada con el Galatasaray y clasificar a la fase de grupos de la Champions League.

Publicidad

Escuche la información completa en Blog Deportivo: