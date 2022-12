FIFA no tomará medidas por denuncia de abogado chileno sobre partido Perú-Colombia

Un portavoz de la Fifa confirmó que el máximo ente rector del fútbol mundial no tomará medidas contra las selecciones de Perú y Colombia por un supuesto arreglo en el juego de la última fecha de las Eliminatorias en el estadio Nacional de Lima, según señaló el diario La Tercera de Chile.



Le puede interesar: FIFA dice a chileno que no es él quien debe demandar resultado de Perú-Colombia.



“Podemos confirmar que la FIFA no tomará medidas en este asunto, dado la ausencia de pruebas que demuestren una infracción al reglamento”, dijo el portavoz al medio chileno.



Cabe señalar que un abogado chileno había presentado una demanda ante el organismo por un supuesto arreglo en dicho partido, que calificó como “el pacto de Lima”.

Publicidad

Así las cosas, Perú jugará con normalidad su partido de repechaje ante Nueva Zelanda la próxima semana y Colombia piensa en el Mundial y en el sorteo del próximo 1 de diciembre, que determinará sus rivales en primera ronda.

Publicidad