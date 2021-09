¿Fin del misterio? Comisión arbitral Fifa envió mensaje a Pitana tras polémica en Brasil-Colombia

Este martes 21 de septiembre se habló en Blog Deportivo sobre una nueva instrucción que, según fuentes cercanas al director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet, les dieron a los árbitros, esto como consecuencia de la jugada que causó polémica en el partido entre Brasil y Colombia cuando la pelota tocó en el cuerpo del árbitro Néstor Pitana, quien no detuvo el juego y terminó en gol a favor de Brasil.

“Le acaban de enviar a los árbitros internacionales, la instrucción es precisa y contundente. Pelota que pegue en el árbitro, inmediatamente se dará balón a tierra a favor del equipo que la tocó en última instancia”, afirmó Bonnet.

Además, Bonnet precisó que a Néstor Pitana le dijeron “usted no legisle que usted no es ‘Board’, no se pongan a inventar”. Y concluyó “Colombia fue víctima de ese invento de Pitana”.

Vale la pena recordar que la polémica fue la protagonista del partido por Copa América entre Brasil y Colombia por el primer gol de Brasil en una acción cuestionada en la que un pase de Neymar chocó con el árbitro argentino Néstor Pitana. La pelota llegó a los pies de Renan Lodi, quien envió el centro para el cabezazo de Firmino.

Los colombianos reclamaron airadamente que el juego debía reanudarse con un balón a tierra. Pero Pitana dio continuidad.

Escuche la información en el audio adjunto:

