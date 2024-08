A Wilmar Roldán casi no lo dejan entrar a un estadio para pitar un partido

Un hecho insólito se presentó antes del inicio del partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali por la sexta fecha de la Liga BetPlay. En las puertas de acceso al estadio Américo Montanini casi no dejan entrar al árbitro Wilmar Roldán, quien era el designado para impartir justicia en ese compromiso.

Este suceso lo reveló el periodista Javier Mantilla a través de sus redes sociales. Los integrantes de logística no conocían a Roldán, ni mucho menos que iba a estar en ese partido.

¿Cómo pudo entrar Roldán a Bucaramanga vs. América?

Después de unos minutos de informar la situación, llegó un delegado del Bucaramanga para mediar y permitir el ingreso de Roldán junto con su cuerpo arbitral para este partido y así no se presentara un mayor inconveniente.

"Pasados los minutos el tema se terminó solucionando. Él y su cuerpo arbitral entraron al estadio y se ubicaron en el respectivo camerino. Pero generó molestia, se le notaba a Wilmar Roldán la incomodidad", dijo Mantilla.

Además, el periodista informó en Blog Deportivo que Roldán se molestó porque el muchacho de logística no lo reconoció ni lo dejaba pasar.

"Roldán le dijo: '¿Usted si sabe que aquí se va a jugar un partido?' El chico le contestó: 'Sí, claro'. Y Roldán le respondió que él lo iba a arbitral. A lo que el chico le dijo: 'Yo no sabía, yo no tengo autorización de dejarlo entrar a usted. Hasta que no me autoricen no puedo dejarlo entrar'. Ahí lo dejó plantado unos minutos", añadió Javier Mantilla.

Bucaramanga vs. América de Cali

De hecho, el nuevo presidente del Bucaramanga, Oscar Álvarez Jr., tuvo que buscar a Roldán para ofrecerle excusas por lo que había sucedido con el personal de logística.

Lo cierto es que hubo una falla de organización por parte del club sobre las personas que debían ingresar al estadio, pero también actuó correctamente el muchacho de logística al cumplir con sus labores y rectificar que no estaba en la lista.