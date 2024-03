Adolfo 'Tren' Valencia: la actualidad del exjugador de la Selección Colombia e ídolo de Santa Fe

Adolfo 'Tren' Valencia, uno de los íconos del fútbol colombiano y reconocido por su destacada trayectoria tanto en la Selección Colombia como en diversos clubes nacionales e internacionales, ha encontrado su nuevo campo de acción en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.

El exjugador, cuya impronta como delantero potente y goleador dejó una marca imborrable en el fútbol colombiano, tiene una academia de fútbol en la que se dedica a formar y guiar a jóvenes talentos con miras a proyectarlos en el ámbito internacional.

"Estoy aquí tratando de ayudar a nuevos talentos, trabajando bien. Ya hemos enviado a un jugador a Ecuador y estamos en proceso de cerrar acuerdos con tres jóvenes más para que puedan continuar su carrera en Portugal", expresó Valencia en unaentrevista con Gol Caracol.

Con 56 años de edad, el vallecaucano sigue mostrando su compromiso con el desarrollo del fútbol en Colombia y la identificación y formación de nuevos talentos. En su academia, busca no solo habilidades técnicas, sino también valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el compromiso con el deporte.

En cuanto al panorama del fútbol colombiano,Valencia ofrece sus opiniones sobre los equipos de la Liga Betplayy la Selección Colombia. Destaca la importancia del trabajo duro y la necesidad de mejorar el rendimiento de ciertos equipos para no quedar eliminados en la competencia nacional.

"Hay tres equipos que no la pasan bien que son América, Nacional y Millonarios.Tienen que trabajar mucho y arrancar ya, porque si no van a quedar eliminados. A veces los resultados no se dan, las cosas no les salen y tiene preocupadas a sus hinchadas. La otra cara, por ejemplo, es Santa Fe, que trajo jugadores, trabajaron, pararon bien el equipo, el DT ha encontrado el equipo y van bien".

Adolfo José 'Tren' Valencia.

En cuanto a la Selección Colombia, el exjugador muestra optimismo y confianza en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y destacó la calidad de los jugadores y la actitud positiva del grupo. Aunque reconoce algunas falencias, cree en el potencial del equipo para la próxima Copa América.

"Yo veo bien a la Selección Colombia. Es una prueba buena. Lo bueno es que tenemos muchos jugadores en el exterior y en buen nivel. El técnico Lorenzo tiene muy buenas cosas. Yo veo bien a la Selección Colombia para la Copa América, yo hable con Amaranto Perea en Barranquilla y me dice que el grupo es excelente, que los muchachos quieren luchar por la camiseta. Hay falencias como en todo, pero eso se gana con trabajo", resaltó el exfutbolista a Gol Caracol.

Adolfo 'Tren' Valencia continúa dejando su huella en el fútbol colombiano, esta vez como formador de nuevos talentos y como voz autorizada en el análisis y seguimiento del deporte nacional. Su compromiso con el desarrollo del fútbol y la promoción de los valores deportivos sigue siendo una inspiración para muchos en el país.

