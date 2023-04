Alberto Gamero está molesto con el Unión Magdalena: esta sería la razón

Este domingo, 23 de abril, se disputó el encuentro entre Unión Magdalena y Millonarios (1-1) por la decimoquinta fecha de la Liga BetPlay. En su visita a la capital del Magdalena, el técnico Alberto Gamero habló de las sensaciones del compromiso, pero mostró su inconformidad con el conjunto bananero por su celebración de cumpleaños.

Pues esta semana el Unión Magdalena celebró sus 70 años de historia y, por supuesto, Alberto Gamero se encuentra dentro de los libros de historia del Unión Magdalena. Es por esta razón que el técnico samario se molestó de que el equipo bananero no lo incluyera en la celebración.

"Yo mandé un video para acá por los 70 años del equipo, pero tengo que decirlo, me dolió no haber sido homenajeado en el Unión Magdalena, porque soy el segundo jugador con más partidos en el Unión Magdalena, el primero creo que es Aurelio Palacio, y yo soy el segundo con 321 partidos. Entonces me dolió no ser homenajeado, pero sin embargo, eso no me va a quitar el amor, el cariño y el aprecio que le tengo a mi Unión Magdalena, eso no me lo va a quitar nadie", manifestó el técnico de Millonarios, Alberto Gamero.

Asimismo, el técnico del cuadro albiazul le envió un "fraternal" abrazo a la afición azulgrana por el cariño y por todos los buenos momentos durante su etapa como deportista, por eso, en la rueda de prensa expresó que: "El Unión es de nosotros, de Santa Marta, es de nuestra tierra y lo seguiré queriendo hasta que esté vivo".

Publicidad

Cabe recordar que en diversas ocasiones, Alberto Gamero ha mencionado su gran aprecio tanto al Unión Magdalena como a Millonarios, pues durante su etapa como futbolista fueron los dos equipos que le abrieron la puerta profesional para poder destacarse a nivel nacional e internacional, ya que fue figura en los dos equipos por varios años.

“Me dolió no ser homenajeado en el UniónMagdalena porque soy el segundo jugador con más partidos (321)…”

Fueron las palabras de Alberto Gamero en rueda de prensa post partido.

Cómo se les olvidó hacerle la mención a este hombre que quiere al equipo de Santa Marta como ninguno. pic.twitter.com/zhjUuv1osx — IsauroRodríguez⚽🎙📻 (@IsaRodriguez91) April 24, 2023

Le puede interesar: ¿Cómo saber cuando cambiar las llantas?