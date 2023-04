"Propusimos cambiar la localía, pero es complicado": presidente de América sobre partido vs Nacional

Mauricio Romero, presidente del América de Cali , explicó en diálogo con Blog Deportivo que el club vallecaucano se encuentra a la espera de definir en qué escenario se jugará el compromiso ante Atlético Nacional, correspondiente a la fecha 14 de la Liga Betplay, luego de que fuera suspendido por hechos de violencia en el estadio Atanasio Girardot.

"Estamos esperando a ver un poco cuál es la decisión de Dimayor. Nosotros tenemos un calendario apretado y esperaremos a ver cómo se reprograma esta fecha, pero desde que se canceló el partido de Medellín sabíamos que esa -el 4 de mayo- era una fecha posible", indicó el máximo dirigente de la mechita.

Según detalló Romero, en algún momento, en medio de la evaluación de opciones para disputar el partido de la mejor manera posible para todas las partes, desde América propusieron "que se cambiara la localía, pero es un tema complicado, porque se tendría que poner de acuerdo mucha gente" para que, en este primer semestre, se juegue en el Pascual y el segundo en el Atanasio, escenario que, según dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no será prestado a Atlético Nacional hasta que el propio club pueda garantizar la seguridad y el orden dentro del recinto deportivo.

"Ahora, en caso de que no se pueda jugar en el Atanasio, no sé si vaya a necesitar reprogramación, aunque no he podido hablar con Dimayor, la relación con la Dimayor es muy buena y, hasta ahora, no hemos tenido situación donde se nos impongan decisiones", añadió el presidente del América.

Cabe recordar que el compromiso que fue aplazado por hechos de violencia en el Atanasio Girardot, especialmente en la tribuna sur, fue reprogramado este jueves para el 4 de mayo y, un día después, la propia Dimayor expidió la sanción a Nacional , que deberá jugar tres partidos a sin público, otros tres sin público en la tribuna sur y, además, pagar 14 millones de pesos.

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: