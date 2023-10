Alexander Mejía se graduó como técnico: “Tuve grandes entrenadores"

El futbolista Alexander Mejía se graduó como director técnico. En conversación con Blog Deportivo, de Blu Radio, el mediocampista de recuperación expresó su felicidad por dar otro paso importante en su vida personal y profesional, pues a sus 35 años ya es inevitable no pensar en el retiro y colgar los guayos.

Mejía actualmente defiende los colores de Unión Magdalena, equipo con el que entrena desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana, aproximadamente. Por eso, como le quedaba tiempo libre y “no tenía nada que hacer”, decidió ampliar sus conocimientos y prepararse más profesionalmente.

“Todas esas horas las invierto en seguir creciendo, en seguir fortaleciendo la carrera y opto por estudiar, por adelantarme y que esta profesión siga creciendo, que nos nutramos más de lo que sabemos hacer”, añadió en Blog Deportivo.

Alexander Mejía - Unión Magdalena // Foto: Instagram @13alexmejia

Pese a que en su carrera ha compartido con diferentes técnicos y ha aprendido mucho de ellos, reconoce la importancia de seguir formándose, conocer a profundidad la profesión y en un futuro “retribuirle ese conocimiento a la juventud que viene”.

“Afortunadamente tuve grandes entrenadores: el ‘Pecoso’ Castro, Édison Umaña. Tuve un montón de técnicos que me ayudaron en mi momento de juventud a tomar las mejores decisiones y en eso me encontré con Juan Carlos Osorio, rápidamente desarrollé lo que él quería y explotar en mi posición grandes virtudes que quizá no las había tenido”, añadió.

Reinaldo Rueda también fue otro entrenador que le aportó mucho en su profesión, de hecho, con él tuvo uno de sus mejores rendimientos y salió campeón con Atlético Nacional en la Copa Libertadores.

“Hoy le agradezco a cada uno de ellos por formarme en diferentes ámbitos, formas de trabajar. Hoy tengo un profundo conocimiento y quiero seguir aprendiendo de ella porque es muy amplía”, recalcó Mejía.

Alexander Mejía espera seguir teniendo un buen rendimiento con Unión Magdalena, que ahora se ubica en la casilla12 con 18 puntos en la Liga BetPlay y con un panorama complejo para clasificar a cuadrangulares.

