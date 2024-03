Alexis García: “Si La Equidad hace lo de Junior, estarían diciendo qué equipo marrullero´´

En un enfrentamiento clave para las aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales, Junior venció por la mínima diferencia (1-0) a La Equidad, en la noche del viernes 29 de marzo, por la fecha 14 de la Liga y quedó cerca de asegurar su cupo entre los ocho mejores, de cara a defender su título.

El único gol del partido, en el estadio Metropolitano, fue convertido por el volante Didier Moreno, en un juego en el que se fue expulsado el defensor central Jermein Peña. Para los ‘tiburones’ fue una victoria clave para seguir en carrera en su deseo de acceder a los ocho mejores del campeonato.

Por su parte, en el rival, este fue un resultado que profundizó la especie de crisis que vive el equipo bogotano tras encajar su tercera derrota consecutiva; luego de haber sido líder del torneo. Mientras los rojiblancos están en el cuarto lugar con 24 puntos, los aseguradores se encuentran en el séptimo puesto, con 23 unidades.

Los capitalinos se vieron incapaces de darle vuelta a la historia y no lograron capitalizar la ventaja en el terreno de juego durante 60 minutos. El director técnico de La Equidad, Alexis García, no ocultó su frustración culminado el partido, y señaló que a sus jugadores les “faltó creatividad y talento” para superar la defensa de Junior.

Aunque también se despachó en contra del vigente rey del torneo, pues luego de la roja vista por Peña puso en marcha un esquema netamente defensivo. García, que también es conocido por sus críticas hacia el arbitraje, no ocultó su descontento al comentar sobre la táctica del equipo rival, de “quemar tiempo e interrumpir el juego”.

Según el entrenador, el árbitro Luis Delgado se encargó de permitirle al dueño de casa adoptar esa estrategia. Pese a esto, el entrenador quiso dejar en claro que no estaba criticando directamente a Junior, sino destacando la habilidad del equipo para manejar la situación a su favor.

"El equipo tuvo jugadas más claras de gol en el primer tiempo, cuando estábamos once para once, que en el segundo", lamentó García, cuyo equipo no logró encontrar el ritmo ni las oportunidades necesarias para revertir el marcador a pesar de la presión ejercida sobre el arco de Santiago Mele, portero de Junior, especialmente en el segundo tiempo.

La estrategia defensiva implementada por el equipo rojiblanco tras la expulsión de Peña redujo significativamente el tiempo de juego efectivo, según señaló García, lo cual incrementó su nerviosismo y dificultó aún más la labor de sus dirigidos.

“La Equidad generó algunos remates. Junior hizo un bloque bastante bajo con los diez jugadores. Creo que el segundo tiempo se jugó muy poquito. Eso dificultó y estresó mucho el juego, pero es verdad, nos faltó creatividad para romper esa defensa. Nos faltó el ritmo que no lo permitió el juego mismo, fue un partido muy cortado”, agregó.

Pese al dominio territorial de La Equidad en busca del empate, la defensa local y la actuación de Mele dejaron el marcador intacto, lo que evidenció la falta de profundidad, calidad e ingenio del equipo bogotano en sus intentos ofensivos. Fue entonces cuando García puso de ejemplo lo diferente que hubiera sido si fuera su equipo el protagonista de esas medidas defensivas.

“Si La Equidad lo hace, estarían diciendo: ‘qué equipo pa’ marrullero y pa’ quemar tiempo. Pero esto es permitido para cualquier otro. No critico a Junior, me parece que, si se lo permiten, lo hizo bien. Nos faltó más ritmo y tener más talento para romper esa doble línea de cuatro que tenían”, afirmó.

La situación, en ese orden de ideas, se tornó aún más crítica para La Equidad al considerar su posición en la tabla y su rendimiento reciente, pues solo ha marcado solo un gol en sus últimos tres partidos, lo que pone en riesgo su permanencia en el grupo de los ocho mejores de cara a los cuadrangulares.