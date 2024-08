Alfredo Arias revela la razón de su salida del DIM: desmiente supuesta pelea

Luego de que Independiente Medellín confirmara la noticia de la salida del uruguayo Alfredo Ariasde la dirección técnica, se generaron varias inquietudes alrededor del porqué se dio esta sorprendente decisión, sobre todo por los números positivos que dejó en el ‘Poderoso’ antioqueño.

“No hable antes porque no habíamos finalizado todos los protocolos y requisitos que demandan una recisión de contrato. Vi pertinente finalizar todo eso para poder hablar tranquilo. Las veces anteriores me fui de Colombia siempre en silencia ya fuera por decisión del club (…) Ahora mi opinión es diferente porque mi análisis a lo que pasó también es sorpresa. En este nada nos hacia visualizar lo que sucedió, por diferentes razones. Si pudimos ver esto que pasó en el semestre anterior, estuvimos 6-7 fecha que no encontrábamos el rumbo”, detalló el uruguayo en diálogo con Blog Deportivo.

Alfredo Arias, técnico de Independiente Medellín. Foto: Instagram Independiente Medellín.

Y es que la noticia sorprendió a todos en el fútbol profesional colombiano, especialmente por la razón principal que llevó al club rojo y azul a toma dicha decisión. Las directivas lo llamaron luego de su última rueda de prensa y allí le mencionaron que no iban a continuar.

“Normalmente esas consultas que hacen los dirigentes son previas si uno pierde lo despiden. También como se me hizo una consulta de ese tipo, no vi venir eso (…) Una vez que di las explicaciones se me comunicó que no iba a continuar. No hay más que decir, es solo eso”, añadió.

Publicidad

“Nunca hubo una discusión”: Alfredo Arias

El técnico uruguayo puntualizó que su salida no fue por diferencias personales con el cuerpo directivo de Independiente Medellín ni mucho menos por una “pelea”. Arias aseguró que fue una salida en todos los términos deportivos que siempre se dan.

“Me dijeron que diera un paso al costado y yo no doy un paso al costado (…) Nunca me rindo, el ser humano tiene la capacidad de ir por más, ahí está la clave de alguien día tener éxito. Siempre pongo el mismo ejemplo: la mayoría de este universo va a trabajar sabiendo que no le va a alcanzar ese partido, vuelven a ir el jueves, viernes, y así se construyen familias”, dijo.