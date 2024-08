Alianza reclamó oficialmente ante Dimayor mano contra Boyacá Chicó

Una de las nuevas polémicas que dejó la séptima fecha del fútbol colombiano fue en el partido entre Alianza de Valledupar y Boyacá Chicó. En ese encuentro, que se disputó el sábado 24 de agosto, se presentó una mano por parte del rival que hubiera significado un penal a favor del local y así, posiblemente, ampliar el marcador que terminó 4-0.

Ante esto, Alianza realizó una queja formal ante la Dimayor en la que expresó su desacuerdo por la decisión tomada por el árbitro central del partido, pese a que había VAR para revisar la jugada. Carlos Orlando Ferreira, presidente del equipo de Valledupar, detalló en Blog Deportivo cómo avanza el proceso de esta nueva polémica mano.

"El sábado yo revisé el video. El narrador de WIN también lo dijo en la transmisión. Yo llamo a los abogados de Alianza y redactamos una comunicación que está acompañada del video de la mando", dijo el presidente.

El dirigente también cuestionó la actuación del juez de línea, así como de la intervención del VAR, pues se gastan "miles de millones de pesos en esta herramienta". Además, reveló que el propio presidente del Boyacá Chicó reconoció la infracción, por lo que lo catalogó como "caballero" y una persona "ética", pese a que era el rival.

Publicidad

Carlos Orlando Ferreira expresó que la importancia de un gol puede determinar una posible clasificación a cuadrangulares o a una copa internacional para el próximo año.

Añadió que esta acción se suma a otra polémica ocurrida contra el Deportivo Cali, por lo que, incluso, teme alguna "retaliación" por las continuas quejas que han expresado por el arbitraje.

Publicidad

"Lo hemos dicho públicamente y también al presidente de la federación. Lo dijimos también en un foro que estuvimos, que necesitamos reestructurar y mejorar el arbitraje colombiano por el bien de nuestro deporte", dijo en Blog Deportivo.

De esta manera, buscan que se mejore la capacitación de los árbitros, pues las polémicas siempre estarán presentes, pero se podrían disminuir los errores con una mejor "profesionalización del arbitraje", así con una mejor designación de los jueces.

"Hay un árbitro que me he quejado. Siempre que me lo colocan hay una dificultad, pero la comisión no lo ve", concluyó.