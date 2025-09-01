América de Cali tomó decisión con su técnico tras derrota en Valledupar

América de Cali anunció este lunes 1 de septiembre de 2025 la salida de Gabriel Raimondi de la dirección técnica del equipo profesional. La decisión fue tomada de mutuo acuerdo entre el entrenador y la institución escarlata, luego de una derrota sufrida en Valledupar ante el Alianza F.C., por la novena fecha de la Liga Betplay. El equipo escarlata agradeció al DT "su compromiso durante el tiempo que estuvo en el cargo".

En un comunicado oficial, el club destacó la labor de Raimondi y de su cuerpo técnico, a quienes les deseó éxitos en sus próximos retos profesionales. La salida se produce en plena temporada, por lo que el equipo deberá reorganizar rápidamente su cuerpo técnico.

En la misma misiva, el club rojo del Valle detalló que designó, de manera interina, al profesor Alex Escobar como nuevo director técnico. Lo acompañarán Carlos Hernández y Harold Viáfara, quienes asumirán como asistentes en este proceso de transición mientras se define el reemplazo definitivo.

Además, la institución confirmó que en los próximos días anunciará el nombre del nuevo entrenador que tomará la dirección del proyecto deportivo para lo que resta de la temporada, por lo que, con esta salida, América de Cali inicia un nuevo capítulo en su búsqueda por consolidar un proceso competitivo que le permita mantenerse en la pelea de la Liga Betplay.

Cabe recordar que, actualmente, el América de Cali, que tendrá su próximo partido el miércoles en el Pascual Guerrero ante el Atlético Bucaramanga, se ubica en la posición 19 de la Liga Betplay con 5 puntos, superando únicamente al colero, Once Caldas, que suma tres unidades.