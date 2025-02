América de Cali vs. Santa Fe se jugará a puerta cerrada en el Pascual Guerrero

El partido entre América de Cali e Independiente Santa Fe, correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-I, se disputará sin público en el Estadio Pascual Guerrero, debido a la falta de garantías de seguridad en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.

A pesar de que la Comisión Local de Fútbol de Palmira había autorizado el encuentro con público en el Francisco Rivera Escobar, la ausencia de acompañamiento por parte de la fuerza policial imposibilitó la realización del evento con espectadores. Por esta razón, el compromiso se trasladará al Pascual Guerrero, pero se jugará a puerta cerrada.

¿Porqué América juega a puerta cerrada vs. Santa Fe?

En una entrevista concedida a Blog Deportivo de Blu Radio, el general Giovanni Cristancho, director de la Policía del Valle del Cauca, explicó las razones por las cuales la institución no puede prestar el servicio de seguridad para el partido de América de Cali en Palmira.

"Nosotros, como Policía Nacional, recibimos la convocatoria a la Comisión Local de Fútbol en Palmira el día miércoles en la tarde, convocándola para que la comisión se reuniera el día de ayer a las dos de la tarde. Cuando llegamos a la comisión, encontramos que la reunión extraordinaria era para tratar la solicitud del equipo América de jugar en Palmira. Frente a esto y a esta solicitud que no estaba programada, hoy atiendo Cali vs. Bucaramanga en Palmaseca y nosotros ya tenemos una planeación. De hecho, también tengo otro partido de fútbol profesional en ese mismo estadio en Palmira el día domingo, donde juega Internacional de Palmira. Nosotros planeamos el servicio con anticipación, es decir, no pueden venir 48 horas antes a pedirme un servicio de policía que no tenemos programado", afirmó Cristancho.

El general enfatizó que este partido es de alto riesgo y requiere de una cantidad considerable de uniformados para garantizar la seguridad dentro y fuera del estadio: "Este es un partido doble A o triple A, usted sabe mejor que yo, y necesito al menos mil policías para garantizar las condiciones de seguridad para los espectadores, los jugadores y las directivas. No puedo disponer de esa cantidad de efectivos de la noche a la mañana. Hoy estoy atendiendo el servicio con 750 policías, porque lo planeamos con más de quince días de anticipación. Por eso, manifesté a la Comisión Local que la Policía Nacional no tiene el personal suficiente para brindar un servicio adecuado", explicó.

Además, mencionó que la falta de un plan de contingencia con la anticipación requerida es otro factor determinante para la negativa del servicio: "Existe un documento de planes de contingencia, emergencia y evacuación de eventos futbolísticos que debe presentarse 72 horas antes a la Comisión Local de Fútbol. Al llegar a la comisión, ese documento ya debía estar listo, pero escuché que hasta ahora lo estaban realizando. Este documento es firmado por el alcalde y la policía, pero yo no lo firmé porque estaba fuera de los tiempos establecidos. Por estas dos razones, la Policía Nacional no puede prestar el servicio", señaló.

Devolución de dinero para los aficionados

Ante esta situación, América de Cali anunció que iniciará el proceso de devolución del dinero para aquellos hinchas que habían adquirido la boletería para este partido. El procedimiento se llevará a cabo a través de la plataforma Tuboleta.com.

Finalmente, en la misiva, el club escarlata lamentó los inconvenientes ocasionados a sus seguidores y reiteró su compromiso con la seguridad en los espectáculos deportivos.