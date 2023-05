"Antes vi el de Juanfer con River y terminé anotando parecido a él": Bocanegra sobre su gol olímpico

Johan Bocanegra fue, sin duda, uno de los hombres más importantes de la fecha 20 de la Liga BetPlay. Su gol olímpico le ha dado la vuelta al mundo y pese a que el Deportivo Pereira no se metió en la pelea de los cuadrangulares finales, el jugador ha dado de qué hablar gracias a esta exquisita definición.

"Como siempre soy el que cobra las pelotas quietas en el equipo, entonces a veces a uno se le viene a la mente, uf, qué tal hacer un gol de esos. Ayer tiraba centros y se fue cerrando y ayer en la última se dio ese golazo. Gracias a Dios (...) No lo había hecho (en entrenamiento), pero sí pasaba muy cerquita. La vez pasada estaba en el hotel estaba en concentración y precisamente, no sé de dónde salió y ví el gol que hizo JuanFer en River y terminé anotando como él", manifestó Johan Bocanegra en diálogo con Blo Deportivo.

El 'golazo' del Deportivo Pereira fue algo sorprendente no solo para los aficionados, sino para el mismo jugador que no se la creía. Bocanegra aseguró que cuando cobró no pensó que se fuera a cerrar tanto y cuando el golero se tiró a sacarla, "no había nada que hacer".

Vea el gol de Johan Bocanegra con el Deportivo Pereira

Aca esta el golazo olimpico de bocanegra.

Grande el Deportivo Pereira. pic.twitter.com/8QP9LmV5Ow — UFO (@The_UFO_Trader) May 18, 2023

Con este gol, Deportivo Pereira consiguió la victoria ante Alianza Petrolera en el estadio Hernán Ramírez Villega. Pese a no servir para la clasificación en cuadrangulares, para Bocanegra puede ser el plus que necesita el equipo para afrontar el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Deportivo Pereira finalizó en la decimosegunda posición de la Liga BetPlay con 25 unidades y quedó lejos de la posibilidad de defender el título del fútbol colombiano que se consiguió en el segundo semestre del 2022 ante Independiente Medellín.