Así podrá ver Atlético Nacional vs. Deportivo Cali HOY por la Liga BetPlay 2025

Noche de buen fútbol gracias a la Liga BetPlay, que tendrá como protagonista a la ciudad de Medellín con el duelo de verdes entre Atlético Nacional y Deportivo Cali por la fecha 15 en el estadio Atanasio Girardot, uno de los choques más queridos en el balompié nacional.

Duelo que se encuentra programado para este martes, 14 de octubre, a las 7:30 de la noche. La necesidad del lado del cuadro azucarero, que otra derrota lo dejaría atrás de la posibilidad de meterse en la lucha de los ocho por los cuadrangulares finales de la Liga.

Atlético Nacional, equipo del 2025 en Copa Libertadores Foto: AFP

¿Dónde ver online Atlético Nacional vs. Deportivo Cali HOY martes?

Desafortunadamente para ver este encuentro tendrá que pagar sí o sí, existiendo tres alternativas para hacerlo, pero toda a diferentes precios.

La primera, por supuesto, a través de Win Sports contratando por el canal oficial dependiendo la señal, al igual que en su versión premium online. Esa será la única forma de ver este duelo este martes, 14 de octubre.



Las otras opciones la tienen Claro y DirecTV, pero funciona de la misma forma, pues sus planes solo incluyen esto a través de este canal, autorizado para la transmisión de los partidos del FPC.



Historial entre Atlético Nacional y Deportivo Cali

En condición de local para Atlético Nacional, los ‘verdes’ se han enfrentado en 147 oportunidades con un saldo a favor para el cuadro verdolaga de 73 partidos ganados y tan solo 36 perdidos, el resto terminando en empate (38). Demostrando la fuerza del conjunto paisa ante los azucareros en la liga local.

Atlético Nacional venció a Cali Foto: Twitter @Dimayor

Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. Deportivo Cali HOY