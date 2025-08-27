Atlético Nacional vs. Deportes Quindío; EN VIVO, online y gratis la Copa BetPlay 2025

Regresa la Copa BetPlay 2025, esta vez que tendrá como protagonista a Atlético Nacional que recibe en la noche de este miércoles, 27 de agosto, a Deportes Quindío por el duelo de ida de los octavos de final en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Luego del empate vs. América de Cali y la eliminación en Copa Libertadores, el conjunto antioqueño busca recomponer el camino y la confianza del técnico que no ha estado del todo bien por el nivel mostrado por el plantel en las última semanas y busca quedarse con los trofeos locales que se disputan este 2025-II.

Atlético Nacional en Copa Libertadores // Foto: Atlético Nacional

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Deportes Quindío, EN VIVO y online?

Desde las 8:30 de la noche rodará la pelota en el Atanasio Girardot de Medellín y, como es habitual, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá las emociones de este compromiso. Será a través del canal de YouTube en donde tendrán el minuto a minuto de este compromiso con toda la narración oficial.

¿Podrá el Deportes Quindío dar el batacazo?

Lo cierto es que la tarea del cuadro del Eje no será fácil y su realidad lo demuestra. Actualmente, ocupan la casilla 13 del Torneo BetPlay con tan solo 6 unidades en 7 duelos disputados hasta la fecha, en cambio el verdolaga ocupa los primero lugares de la Liga BetPlay y se encamina a disputar los cuadrangulares finales de este semestre.



Posibles alineaciones de este compromiso