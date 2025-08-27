Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional vs. Deportes Quindío; EN VIVO, online y gratis la Copa BetPlay 2025
EN VIVO

Atlético Nacional vs. Deportes Quindío; EN VIVO, online y gratis la Copa BetPlay 2025

El cuadro verdolaga busca pasar página de la eliminación de Copa Libertadores y busca quedarse con los dos trofeos del torneo local de este 2025-II.

Atlético Nacional vs. Deportes Quindío.jpg
Atlético Nacional vs. Deportes Quindío //
Fotos: Atlético Nacional y Dimayor.
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 27, 2025 07:59 p. m.

Regresa la Copa BetPlay 2025, esta vez que tendrá como protagonista a Atlético Nacional que recibe en la noche de este miércoles, 27 de agosto, a Deportes Quindío por el duelo de ida de los octavos de final en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Luego del empate vs. América de Cali y la eliminación en Copa Libertadores, el conjunto antioqueño busca recomponer el camino y la confianza del técnico que no ha estado del todo bien por el nivel mostrado por el plantel en las última semanas y busca quedarse con los trofeos locales que se disputan este 2025-II.

Atlético Nacional en Copa Libertadores (6).jpg
Atlético Nacional en Copa Libertadores //
Foto: Atlético Nacional

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Deportes Quindío, EN VIVO y online?

Desde las 8:30 de la noche rodará la pelota en el Atanasio Girardot de Medellín y, como es habitual, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá las emociones de este compromiso. Será a través del canal de YouTube en donde tendrán el minuto a minuto de este compromiso con toda la narración oficial.

¿Podrá el Deportes Quindío dar el batacazo?

Lo cierto es que la tarea del cuadro del Eje no será fácil y su realidad lo demuestra. Actualmente, ocupan la casilla 13 del Torneo BetPlay con tan solo 6 unidades en 7 duelos disputados hasta la fecha, en cambio el verdolaga ocupa los primero lugares de la Liga BetPlay y se encamina a disputar los cuadrangulares finales de este semestre.

Posibles alineaciones de este compromiso

  • Atlético Nacional: Luis Marquínez; Andrés Román, Juan José Arias, Simón García, Andrés Salazar; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Marlos Moreno, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.
  • Deportes Quindío: Mauricio Jiménez; Santiago Roa, Yosimarc Torres, Luis Morán, Andrés Álvarez; Fredy Valencia, José Preciado, Wilmar Arango, Juan Chala, Juan Ibargüen; Andrés Carabalí.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Atlético Nacional

Quindío

Copa BetPlay

en vivo

Señal en vivo