Banda del indio, barra del Cúcuta Deportivo rechaza partido de América Vs. Millonarios en su ciudad

Ya son dos las ciudades que le han cerrado las puertas al primer partido el América de Cali en los cuadrangulares finales frente a Millonarios el próximo 28 de noviembre . La primera fue Armenia, seguida de Pereira, las cuales han argumentado su decisión sobre la posibilidad que se presenten enfrentamientos y se vea alterado el orden público por el comportamiento de los hinchas.

El América no puede hacer uso de su estadio, el Pascual Guerrero, ya que este será sede de los Juegos Panamericanos Junior 2021, que se llevarán a cabo desde el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre.

Frente a esta situación, la Alcaldía de Cúcuta abrió la posibilidad para que este encuentro se desarrolle en la ciudad fronteriza, sin embargo, la oferta no tendría complacida a la hinchada del equipo de la ciudad.

La Banda del indio, barra del Cúcuta Deportivo, compartió un comunicado sobre la negativa a que este encuentro se lleve a cabo en la capital de Norte de Santander.

"No nos hacemos responsables por los actos de violencia que se puedan general por dicho encuentro"

Comunicado la Banda del indio

Ante la reacción de la publicación, la barra decidió ampliar la información sobre el trasfondo de dicho comunicado, pues argumentan que las hinchadas tanto de América como de Millonarios no respetan ni su propia ciudad.

"Los motivos por los que no aceptamos a hinchadas de otros equipos en la ciudad son claras, nunca hemos sido violentos con nuestra misma ciudad, las hinchadas de los equipos que se hablan son hinchadas violentas, que no respetan ni su ciudad no van a respetar la nuestra , y nosotros no vamos a permitir que quieran llegar a la ciudad a robar, dañar locales comerciales, dañar sus viviendas, estamos actuando en pro de su bienestar el bienestar de cada cucuteño".

