Listo el sorteo de los ocho: Así quedaron los cuadrangulares del fútbol colombiano

Luego de la vigésima y última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay disputada este domingo, 21 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares semifinales de fin de año.

La sorpresa de la fecha la dio el América, luego de su milagrosa clasificación tras ganar por goleada 5-1 al Deportivo Pereira y que saliera beneficiado de otros tres resultados.

Le puede interesar: Deportes, series y entretenimiento: clic aquí y suscríbase a Star+

Nacional y Millonarios, con 42 y 36 puntos respectivamente, quedaron primero y segundo en la tabla de clasificación, por lo que serán las cabezas de los grupos A y B de los cuadrangulares.

Así quedaron los grupos de cuadrangulares de la Liga BetPlay

Grupo A

Publicidad

Atlético Nacional

Junior de Barranquilla

de Barranquilla Deportivo Pereira

Deportivo Cali

Grupo B

Millonarios

Deportes Tolima

Alianza Petrolera

Petrolera América de Cali

🔥⚽️Este domingo 21 de noviembre se conocieron los grupos que disputarán los cuadrangulares semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR II 2021.⚽️🔥



👉https://t.co/lyvEhvML2p pic.twitter.com/qB3HVnIly2 — DIMAYOR (@Dimayor) November 22, 2021

¿Cuándo se jugarán los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

La primera fecha de esta fase del fútbol colombiano empezará el próximo 28 de noviembre con los encuentros entre Cali vs. Pereira; Nacional vs. Junior; Alianza vs. Tolima y América vs. Millonarios.