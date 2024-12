Barrida en Santa Fe: estos jugadores no estarían en el 2025 luego de la decepción en liga

Luego de la decepcionante participación en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II, como así lo reconoció Hugo Rodallega, Independiente Santa Fe ya piensa en las mejoras que puede tener el próximo año, donde volverá a disputar la Copa Libertadores , y se realizaría una barrida en la plantilla profesional.

Por eso, ya se conocieron algunos nombres que saldrían de la institución capitalina y que serían confirmados próximamente por el propio Santa Fe.



Lista de los jugadores que no seguirían en Santa Fe

Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, reveló en el programa radial que realizó una consulta al presidente Eduardo Méndez, pero no le contestó. Sin embargo, otra fuente le detalló los seis nombres que ya no seguirían en el equipo:



Vladimir Hernández

Marcelo Ortiz

Facundo Agüero

Juan Pablo Zuluaga

Dayron Mosquera

Agustín Rodríguez

"Si me preguntan la razón, no sabría decirles por qué hasta allá no ha llegado la verificación... si porque están aburridos, si los dieron de baja por el rendimiento o porque se les vence el contrato", añadió Bonnet.

Aunque estos seis futbolistas tuvieron sus buenos momentos con el equipo cardenal, se espera que sean más los nombres que se sumen a esta barrida en la plantilla de Pablo Peirano.



¿Qué pasa con Andrés Mosquera Marmolejo?

Uno de los refuerzos que tuvo un destacado nivel durante todo el año desde su primer partido fue el arquero que venía del Medellín. Al portero, de 33 años, se le vence el contrato en diciembre, pero se está trabajando en una renovación de tres años.

Vale recordar que sus atajadas fueron claves para la obtención de importantes puntos y victorias a lo largo del 2024, así como para clasificar a la final del primer semestre contra el Bucaramanga.



¿Hugo Rodallega sigue en Santa Fe?

Desde antes que se terminarán los cuadrangulares, el experimentado delantero ya había firmado su renovación con Santa Fe y volverá a ser el capitán de Peirano en un nuevo año de competencia.

'Hugol' mantiene la ilusión de ser campeón con el expreso rojo, el equipo que le abrió las puertas para regresar al país.