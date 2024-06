Bernardo Redín tuvo final feliz en Perú: acordó la salida de Garcilaso en buenos términos

El técnico colombiano Bernardo Redín habló en Blog Deportivo sobre su salida del club peruano Real Garcilaso. El estratega aclaró en el programa radial que no hubo ningún tipo de maltrato laboral y ya se había hablado con los dirigentes para terminar su contrato de manera previa, pese a que ya se había contratado a su sucesor y se encontraron un día en la sede del equipo.

Afirmó que su último entrenamiento al mando del equipo fue el sábado 8 de junio y se había establecido con los directivos que iban a llegar a un acuerdo, pero, mientras tanto, él seguía presentándose en los entrenamientos.

"Yo el jueves no me iba a presentar porque teníamos una reunión en la oficina, estábamos citados ese mismo día, pero no se me informó, entonces yo me presenté a la práctica, pero ya estaba el (nuevo) técnico para ser presentado a los jugadores", comentó.

Bernardo Redín afirmó que ya no está entrenando al equipo ni usa la ropa de la institución para "curarse en salud", pues, además, hubo una luz verde.

Publicidad

¿Se llegó a un acuerdo?

En la tarde de este jueves, 13 de junio, ambas partes llegaron a un acuerdo para dar por terminado el contrato entre Bernardo Redín y Garcilaso.

"Ya lo solucionamos. Eso era ponernos de acuerdo en unos puntos entre los abogados. Esta mañana ni tuve que ir a la práctica, sino que fui mejor a la oficina", añadió.

Publicidad

Redín también contó en Blog Deportivo que terminó su relación con el club peruano en buenos términos, pues estuvo bajo los términos que estuvieron en el contrato, es decir, "ni un peso más o menos", porque él tampoco pretendía sacar ventaja.

"Ya estipulamos unas fechas y ya todo quedó listo", concluyó el entrenador.

De esta manera, no habrá necesidad de llevar el caso a los tribunales de Suiza, como lo había comentado su abogado en Blog Deportivo.