¿Clásico Santa Fe vs. Millonarios tendrá hinchada visitante en El Campín?

Luego de confirmarse la nueva fecha para el clásico capitalino que se jugará por la segunda jornada del cuadrangular A de la Liga BetPlay , también se resolvió una duda que inquietaba a los hinchas de Santa Fe y Millonarios.

En el clásico de la fase todos contra todos del segundo semestre del 2024 sí hubo presencia de ambas hinchadas, por lo que los aficionados se preguntaban si se iba a repetir este escenario.



¿Habrá hinchada de Millonarios en el clásico contra Santa Fe?

En la tarde de este viernes, 22 de noviembre, el equipo de comunicaciones del conjunto cardenal informó que no se venderá boletería a hinchas de Millonarios, pues esperan el estadio 100 % rojo para apoyar al león.

Asimismo, si los aficionados de Santa Fe no han podido comprar los abonos, desde este sábado, 23 de noviembre, se habilitará la boletería suelta para aquellos que deseen apoyar al equipo del director técnico Pablo Peirano .

De esta manera, también se espera que no haya altercados en las tribunas y se viva el clásico en paz en el estadio El Campín de Bogotá.



¿Cuándo es el clásico Santa Fe - Millonarios?

La Dimayor confirmó que se reagendó el clásico capitalino por el concierto de Iron Maiden en El Campín, pues el empresario expresó que no podía desarmar todo el escenario en un solo día y, por ende, no estaban dadas las condiciones para este compromiso. Así las cosas, Santa Fe vs. Millonarios se jugará el martes 26 de noviembre en el coloso de la 57 desde las 8:00 de la noche.

Foto: Santa Fe

El último clásico capitalino

El clásico capitalino número 316, que se jugó por la fecha 15 de la liga el 26 de octubre, Santa Fe fue local, pero el que celebró fue Millonarios. Leonardo Castro fue el autor del único gol del encuentro que significó una nueva victoria del embajador ante el expreso rojo.

Por eso, este martes, Santa Fe espera no repetir la reciente historia, pues debe levantar cabeza tras la dura goleada 5-0 contra Atlético Nacional, mientras Millonarios quiere seguir sumando con Falcao, quien anotó contra Pasto en la victoria 2-1.