Gerardo Bedoya, exjugador de Santa Fe y Millonarios: ¿tiene favorito para el clásico?

Este sábado, 26 de octubre, se jugará una nueva edición del clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios. Uno de los futbolistas que defendió las camisetas de ambos equipos fue Gerardo Bedoya, quien habló en Blog Deportivo sobre lo que se espera de este partido en El Campín desde las 8:30 de la noche.

El exvolante de recuperación recalcó que ambos equipos tienen grandes futbolistas bajo el liderazgo de importantes técnicos como son Pablo Peirano y Alberto Gamero.

¿Quién ganará el clásico en Bogotá?

Para Bedoya este clásico será muy parejo, por lo que no hay un claro favorito para llevarse la victoria. En el caso de Santa Fe destacó el esquema defensivo, pues lo ve mucho más sólido porque ya es el segundo semestre del uruguayo Peirano al mando. Entretanto, en el conjunto de Millonarios resaltó la estructura futbolística y el momento ascendente que se ha visto en los últimos compromisos.

"Muchos dirán que la ventaja está un poco a favor de Santa Fe, de pronto yo también lo puedo mirar así por la forma en la que se están presentando los compromisos; en la misma tabla se demuestra eso, pero los clásicos son diferentes, le llenan la cabeza a uno de motivación. Este clásico parece ser de un alto nivel; no veo una amplia diferencia entre uno y otro", detalló el exjugador de la Selección Colombia.

La insólita historia con hinchas de Millonarios

Luego de su paso por el embajador, Bedoya llegó al expreso rojo, generando amores y odios entre las hinchadas. En los micrófonos de Blu Radio recordó un hecho que causó malestar en los azules, pero que, en su momento, buscaba generar un sentimiento de aprecio o cariño.

"Jugábamos un clásico, estaba pasando por la hinchada de Millonarios y me empezaron a insultar. Yo he querido mucho a Millonarios, entonces me toqué el pecho para decir que los llevaba en el corazón y más me insultaron.. ¡Claro! Me toqué el escudo de Santa Fe. No me podía ni arrimar por ahí", detalló.