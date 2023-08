Copa BetPlay: Santa Fe, Cúcuta, Águilas, Alianza y Pereira clasifican a cuartos

Una emocionante jornada de octavos de final de la Copa BetPlay se vivió este miércoles, 16 de agosto, en los diferentes estadios del país. Los partidos de vuelta favorecieron a los equipos que jugaron como local y solo faltan que se definan tres llaves de la competencia.

Espitia, figura para Santa Fe

El joven arquero Juan Daniel Espitia asumió la responsabilidad de darle seguridad a sus compañeros de Santa Fe con sus atajadas, pero antes de que el portero brillara, el león debía igualar la serie, pues había perdido 2-1 en la ida ante el Cali.

El encargado de igualar el global fue Jersson González en el tiempo de adición (90+1), cuando solo quedaban pocos minutos. Luego, los azucareros se quedaron con uno menos por la expulsión de Jhon Vásquez.

En la definición del punto blanco, Espitia fue la figura al atajar tres cobros de los futbolistas del Cali y así ganar la serie 3-1.

Santa Fe vs. Cali Foto: Dimayor

Polémica en Barranquilla

El Junior de Barranquilla recibió al Cúcuta Deportivo luego de perder en la ida 4-3. El delantero Carlos Bacca anotó en el minuto 14 el primero para el local, pero en la etapa complementaria llegó el descuento con Jonathan Agudelo. Sin embargo, la polémica llegó en los últimos minutos por un penal que sancionó el árbitro por una supuesta mano dentro del área, pero no había VAR para analizar la jugada. El 'Cariaco' González fue el encargado de poner el 2-1.

En los penales, los jugadores del equipo motilón cumplieron y ganaron 4-3, poniendo en duda la continuidad del 'Bolillo' Gómez.



Águilas alzó vuelo

A La Equidad no le alcanzó la ventaja en el partido de ida y Águilas Doradas igualó la serie en el estadio Alberto Grisales con la victoria en el tiempo reglamentario de 2-1. Después, en los cobros de penal, estuvo muy reñido, pero fue el equipo de César Farías el que se impuso 5-4.



Tolima casi logra la hazaña

El Deportes Tolima no tenía un camino fácil, pues debía remontar un 2-0 ante Alianza Petrolera. Los pijaos se impusieron 2-0 en los 90 minutos, pero no tuvieron eficacia en los penales, como sí lo hizo el equipo de Barrancabermeja (3-1).

Pereira, sin problemas

El Deportivo Pereira, que tiene un buen presente en la Copa Libertadores, volvió a repetir triunfo contra Tigres. Nuevamente firmaron un 1-0, con gol de Carlos Andrés Ramírez, y se instalaron en la siguiente ronda.

Este jueves se definirán los otros clasificados a cuartos con los partidos: Bucaramanga vs. Millonarios, Pasto vs. Medellín y Nacional vs. América.

