¿Cuándo comienza la Liga BetPlay 2024-II? Así será el debut de Falcao y David Ospina

Luego del bombazo por parte de Millonarios sobre la llegada de Radamel Falcao García, todos están expectantes del comienzo de la Liga BetPlay 2024-II. Además, David Ospina con Atlético Nacional le da aún más relevancia al nivel de competencia que tendrá el fútbol colombiano en el segundo semestre.

Sin embargo, por ahora, Dimayor no ha confirmado la fecha oficial del segundo semestre de la Liga BetPlay, pues primero se espera que termine la Copa América 2024. No obstante, otra situación tendría en un situación compleja a los dirigentes nacional y es que con la llegada de estas dos leyendas de la Selección Colombia, los equipos no quieren perder taquilla en Cali, Medellín y Bogotá por el Mundial Femenino Sub-20.

Radamel Falcao y David Ospina Foto: AFP

Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín son los equipos que se verían afectados por este torneo al tener que ceder sus estadios durante la competencia, que, se espera, dure aproximadamente un mes en estas ciudades.

Pese a eso sí se sabe dónde y cómo sería el debut de ambos con su equipos, tanto local como visitantes. La Liga BetPlay 2024-II se manejara como el mismo fixture de partidos que el primer semestre y lo único pendiente es que den detalles de horarios y fechas en que se disputan.

Por un lado, Independiente Medellín recibirá a Millonarios en la primera fecha de la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot. Pero podría ser que Falcao no esté para este compromiso, sino para el primer duelo en El Campín, esto en la segunda fecha ante el actual campeón del fútbol colombiano, Atlético Bucaramanga.

Mientras que, en el otro caso, David Ospina debutaría en Valledupar cuando Atlético Nacional visite a Alianza F.C en la primera fecha. Pero su aparición en el Atanasio Girardot sería en la segunda fecha ante nada y nada menos que el América de Cali.