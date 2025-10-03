Denuncian a excampeón con Atlético Nacional por agresión íntima: "Me ahorcó"

Polémica en el fútbol de Perú por la denuncia que la reconocida ‘influencer’ Antonella Reyes, que aseguró que uno de los futbolistas de Alianza Lima la agredió sexualmente, jugador con pasado en Colombia cuando vistió la camiseta de Atlético Nacional en 2024 y salió campeón con el equipo de Efraín Juárez.

Se trata del uruguayo Pablo Ceppelini, que, según el relato de esta mujer, no era la primera vez que hacía algo así y que les dejaba las cicatrices a sus exparejas en sus momentos de agresión y, en especial, lo que más la alertó es que cuando estaba teniendo relaciones la ahorcó y golpeó.

“Sí, me ahorcó, el primer día teniendo relaciones. Claro que me asusté, obvio, si no podía respirar. Lo empujé y empecé a toser y él me dijo: ‘perdón, se me fue la mano, es que me calentás”, contó. Haciendo un llamado de atención para que otras mujeres no caigan en estas acciones indebidas.

Pablo Ceppelini regresaría a Atlético Nacional // Foto: AFP

Asimismo, reveló que autoridades uruguayas le impusieron una medida cautelar de 180 días al futbolista para que se le acerque de ninguna manera a la famosa influencer, quien aseguró que “tiene traumas luego de su encuentro con Pablo Cepellini”. Además, aseguró que no volvería a ver nunca más con él algo o sostener algún tipo de trato.



“Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad, y menos sobre actos que rechazo”, expresó el futbolista sobre la situación, aclarando que “todo ha sido un malentendido”; sin embargo, la justicia avanza en su contra por esta situación.

Pero esta no es la primera vez que el uruguayo se ve envuelto en una polémica de este estilo; de hecho, en su etapa en Atlético Nacional tuvo inconveniente con una modelo que también denunció maltrato de su parte y se habló de que sostenía una vida nocturna en su instancia.