Deportivo Cali vs. América de Cali: pronóstico, cuotas y hora del clásico HOY

El estadio Deportivo Cali se vestirá de gala este sábado 18 de octubre para recibir una nueva edición del clásico Vallecaucano, uno de los encuentros más esperados del fútbol colombiano. Deportivo Cali y América de Cali se medirán en el marco de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II, en un partido que promete intensidad, historia y emociones entre los dos equipos más representativos del Valle del Cauca.

El conjunto local llega golpeado tras su reciente derrota 2-1 frente al Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Con ese resultado, los dirigidos por el Deportivo Cali quedaron obligados a sumar puntos en casa si quieren mantener vivas sus aspiraciones de clasificar entre los ocho primeros del torneo. La presión es alta y la afición espera una reacción que devuelva la confianza en el equipo.

Por su parte, América de Cali atraviesa un momento más alentador. En la jornada anterior venció 3-2 a La Equidad, y días después logró avanzar a las semifinales de la Copa Colombia tras superar al Junior en la tanda de penales por 8-7, luego de caer 1-0 en el tiempo reglamentario. Este buen desempeño ha revitalizado al plantel escarlata, que busca aprovechar el impulso anímico para sumar unidades y acercarse al grupo de los ocho mejores.

Horario del clásico Deportivo Cali vs. América de Cali

El clásico Vallecaucano entre verdes y rojos se disputará hoy, sábado 18 de octubre, a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Deportivo Cali, ubicado en Palmira. Se espera una gran asistencia de público y un ambiente vibrante, como suele ocurrir cada vez que estos dos históricos se enfrentan.



Dónde ver en vivo el partido entre Deportivo Cali y América de Cali

El encuentro no contará con transmisión por televisión abierta. Sin embargo, los aficionados podrán seguirlo en directo a través de Win Sports+. Además, las emisoras deportivas como Blu Radio ofrecerán la narración minuto a minuto, y el canal de YouTube de Blog Deportivo transmitirá el cubrimiento en tiempo real.



Historial reciente entre Deportivo Cali y América de Cali

Desde 1987, ambos equipos se han enfrentado oficialmente en 78 ocasiones, con un historial bastante parejo:



Deportivo Cali: 26 victorias

26 victorias América de Cali: 23 triunfos

23 triunfos Empates: 19

Aunque la estadística favorece ligeramente al conjunto azucarero, el América llega con hambre de revancha y la oportunidad de recortar distancias en el clásico más apasionante del Valle.