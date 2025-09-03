Detienen partido de Millonarios por presencia de avispas en la cancha en Copa BetPlay

Un momento insólito se vivió este miércoles, 3 de septiembre, durante el choque entre Millonarios y Envigado por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, pues el compromiso tuvo que ser detenido para cuidar la integridad de los futbolistas ante la presencia de avispas en la cancha.

Era el minuto 57 del partido, Envigado ganaba parcialmente 1 a 0 frente al cuadro embajador, cuando varios futbolistas comenzaron a ser “atacados” por las avispas y el árbitro tuvo que detener el juego mientras se solucionaba de la mano con las autoridades del estadio.

¡El juego se detuvo por un avistamiento de avispas y todos los jugadores se tiraron al piso! #LACOPAxWIN 🟠⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/FOn7XdyMlB — Win Sports (@WinSportsTV) September 3, 2025

Durante la transmisión se pudo ver cómo los futbolistas tuvieron que acostarse en el piso para despistarlas y varias imágenes se hicieron virales de los jugadores en el piso, esperando que el árbitro determinara el momento adecuado para reanudar el compromiso.

Entre los futbolistas lo único que pudieron hacer fue reírse por lo que estaba sucediendo, mientras algunas personas que se encontraban en el Polideportivo Sur de Envigado buscaban resguardo también, pues estos bichos comenzaron a incomodar a los asistentes.

"Eso nada más pasa en el fútbol nuestro"; "Simplemente el fpc, no lo entenderías"; "Se cansaron de ver semejante partido que decidieron salir a atacarlos", fueron algunos comentarios por parte de hinchas.

Pese que el árbitro intentó reanudar el juego rápidamente, nuevamente al minuto 63 tuvieron que detenerlo y esto porque la cantidad de avispas ya era exagerada, tanto que comenzaron a agruparse en uno de los palos de la portería del estadio y preocupando a varios asistentes.

Algunos jugadores salieron de la cancha y se reunieron con los cuerpos técnicos para determinar la situación, aprovechando, además, recuperar energía para el cierre de partido que favorecía en ese momento el cuadro antioqueño.