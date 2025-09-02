Esta baja para Hernán Torres en Millonarios preocupa a hinchas albiazules

Ad portas de disputar los octavos de final de la Copa BetPlay, el Millonarios de Hernán Torres recibió una mala notica que podría afectar los planes del equipo en esta competición, que de empeorar también salpicaría a la Liga BetPlay y preocupa a los hinchas albiazules por el futuro del equipo.

Y es que, a través de un comunicado, se confirmó la lesión del portero Guillermo de Amores, quien no estará en el encuentro frente a Envigado y aún no se confirma que podría estar este fin de semana en el duelo de la Liga BetPlay.

“Millonarios FC informa que, tras realizarse pruebas diagnósticas, el jugador Guillermo de Amores presenta una lesión del bíceps femoral grado 3 de su pierna izquierda. El jugador ya trabaja en su recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución”, informaron desde la institución sobre el estado del futbolista.

Guillermo de Amores Foto: Twitter @AsoDeporCali

¿Quién reemplazará a Guillermo de Amores?

El técnico Hernán Torres tendrá opciones para poner bajo los tres palos en los diversos compromisos que tendrá que afrontar en las próximas semanas: Diego Novoa o Iván Arboleda, quienes son goleras con una amplia experiencia que podrían suplir tranquilamente la calidad del uruguayo.



Los números De Amores en Millonarios

El uruguayo ha disputado 6 partidos con la camiseta del conjunto embajador en este segundo semestre del 2025 en el fútbol profesional colombiano, en donde suma un total de 467 minutos en cancha y 2 tarjetas amarillas, concediendo además 11 goles.

A lo largo de su carrera ha sumado experiencia en grandes clubes como Peñarol o Lanús, calidad que espera poner a disposición del conjunto embajador.



¿Cuándo juega Millonarios?

El cuadro embajador disputará el choque de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay a las 3:00 de la tarde de este miércoles, 3 de septiembre. Duelo que contará con todo lo mejor del plantel del equipo capitalino.